NASA’nın Mars kaşifi karşılaştığı sorunun üstesinden geldi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) Mars'a indirdiği sismik inceleme aracı InSight yaklaşık bir yıldır karşılaştığı bir sorunun üstesinden sonunda geldi.

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NASA'nın Kızıl Gezegen Mars’ta incelemelerde bulunan ‘InSight’ isimli aracı bir yıldır çözemediği sorunun üstesinden geldi.

Uzay ajansından konu ile ilgili yapılan açıklamaya göre, Insight Mars’ın yer altını incelemek için kritik öneme sahip olan ‘köstebek’ isimli parçayı yer altına sokmayı başardı.

NASA Insight isimli Twitter hesabında yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Robotik kolumdan aldığım birkaç desteğin yardımıyla köstebek yer altındaki görevine başlamış gibi gözüküyor. Dünya’dan milyonlarca mil uzakta bu soruna çare aramak gerçekten çok zordu. Hâlâ köstebek kendi başına kazabiliyor mu görmemiz gerekiyor.”

Lockheed Martin tarafından üretilen InSight uzay aracı, 26 Kasım 2018’de, 6 aylık yolculuğun ardından Mars’ın yüzeyine iniş yapmıştı.

Saatte 19 bin 800 kilometre hızla ilerleyen uzay aracı, Mars'ın atmosferinde kritik olan 6 buçuk dakikalık iniş yolculuğunu da başarılı bir şekilde atlatmayı başardıktan sonra gezegendeki görevine başlamıştı.