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Denizli'de eşya taşırken yaptığı akıl almaz hata ağır yaraladı

Demirören Haber Ajansı

DENİZLİ'de çatı katına vinç asansörüyle eşya taşımak için yüksek gerilim hattındaki kabloları birbirine bağlamak isteyen Orhan Yılmaz (31), akıma kapılıp 7 metreden yere düştü, ağır yaralandı.

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Olay, saat 12.30 sıralarında, Pamukkale ilçesi Kale Mahallesi 410 Sokak'ta meydana geldi. Bir taşımacılık firmasında çalışan Orhan Yılmaz, 4 katlı apartmanın çatı katına eşya taşımak için vinç asansörüne bindi.

İki fazı birbirine bağlamak istedi..

Yılmaz, vinç asansörüne engel olmaması için yüksek gerilim hattındaki kabloları birbirine bağlamaya çalıştı ancak akıma kapılarak, 7 metre yükseklikten yere düştü. Ağır yaralanan Yılmaz, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yılmaz'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili polis, soruşturma başlattı.

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