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Karısını sokak ortasında boğazını keserek öldüren koca: Adalete güveniyorum

İhlas Haber Ajansı

DENİZLİ’de geçtiğimiz 27 Ağustos 2019’da boşanmak üzere olduğu eşi Hafize Kurban’ı sokak ortasında bıçaklayıp boğazını keserek öldüren katil zanlısı koca 5. defa hakim karşısına çıktı. SEGBİS sistemi ile ceza evinden duruşmaya katılan katil zanlısı Uğur Kurban, adalete güvendiğini söyledi.

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Olay, 27 Ağustos 2019’da Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi’nde meydana geldi. Hafize Kurban (23) eşi Uğur Kurban ile bir süredir anlaşmazlık yaşarken, Uğur Kurban o gün eşi ile konuşma için evlerine gitti.

Sokakta Hafize Kurban ile konuşmaya başlayan Uğur Kurban yanında getirdiği bıçakla eşinin boğazını, göğsünü ve karın boşluğunu bıçaklayarak kaçtı. Talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede verdiği 9 günlük yaşam mücadelesini kazanamayarak hayatını kaybetti.

Cinayetin hemen sonrası Uğur Kurban polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay sonrası Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uğur Kurban hakkında "tasarlayarak eşi kasten öldürme, eşe karşı kasten yaralama, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlamalarıyla hazırlanan iddianame, Denizli 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava açıldı.

Müşteki avukatı sanığın en ağır cezayı almasını istedi
Davanın bugün görülen 5. duruşmasına tutuklu sanık Uğur Kurban, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ceza evinden katıldı.
Duruşmada savcı mütalaayı tekrarladıktan sonra, Kurban önceki ifadesini tekrarlayarak, eşine şiddet uygulamadığını ve adalete güvendiğini söyledi.
Müşteki avukatı ise sanığın en ağız cezaya çarptırılmasını istedi.
Basına kapalı olarak gerçekleştirilen duruşmada davanın 3 Temmuz 2020’ye ertelenmesine karar verildi.

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