Otomobilin motor kısmında garip sesler duydu 20 kilometre yolculuk yaptı

Konya'da otomobilin motor kısmında yaklaşık 20 kilometre yolculuk yapan 3 yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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Ereğli ilçesinde, Kazancı Mahallesi'nde oturan Halkapınar Şehit Ali Daniyar İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı Coşkun Yılmaz, sabah otomobiliyle 20 kilometre uzaktaki Halkapınar ilçesindeki okuluna gitmek üzere yola çıktı.

Yolda motorun kaputundan kedi sesleri duyunca durup bakan ancak bir şey bulamayan Yılmaz, okulun bahçesine park ettiğinde yine miyavlama duydu.

Kaputu açtığında motor kısmındaki yavru kedileri fark eden Yılmaz, sıkıştıkları yerden arkadaşlarının yardımına rağmen çıkaramayınca itfaiyeyi aradı.

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yavru kedileri yarım saatlik çalışma ile kurtarmayı başardı.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Arkadaşlara haber verdim, birlikte baktık ve arabanın motor bölümünde 3 yavru kedi olduğunu gördük. İlk önce yavruları kurtarmaya çalıştık ama başaramadık. Kedilere de zarar vermemek için itfaiyeye haber verdik. İtfaiye ekipleri sağ olsunlar yarım saatlik çalışmanın ardından kedileri çıkardılar. Yavruları Ereğli'deki evimizin bahçesine götürüp bırakmayı düşünüyorum. Muhtemelen orada bu yavruları bekleyen bir anne kedi var. Bu kedilerin annesi de şimdi yavrularını arıyordur."