BM duyurdu! Ağır kayıplar veren Hafter ateşkes masasına oturdu

Birleşmiş Milletler, Libya'daki ateşkes görüşmelerinin, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri darbeci Halife Hafter heyetiyle 3 Haziran'da başladığını duyurdu. Bilindiği üzere Libya'da meşru hükümet güçleri Türkiye'nin desteği ile Hafter milislerine ağır kayıplar verip, Trablus'u tamamen kontrol altına almıştı.

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BM Cenevre Ofisi Sözcüsü Alessandra Vellucci, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen haftalık basın toplantısında, BM Libya Destek Misyonu'nun (UNSMIL) 'Libya hükümeti ile Hafter milislerinin ateşkes görüşmelerine yeniden başlamayı kabul ettiği' yönündeki açıklama hakkında konuştu.

Görüşmeler 3 Haziran'da başladı

Vellucci, UNSMIL iletişim sorumlusundan edindiği bilgiye göre, ateşkes görüşmelerinin 3 Haziran'da başladığını aktardı.

Görüşmeler dolaylı yürütülüyor

UNSMIL'den 2 Haziran'da yapılan açıklamada, Libya hükümeti ile ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri darbeci Hafter'in ateşkes görüşmelerine yeniden başlamayı kabul ettiğini duyurulmuştu.

Açıklamada, ateşkes görüşmeleri ve ilgili güvenlik düzenlemelerinin, BM misyonunun 23 Şubat'ta 5+5 formatındaki ortak askeri komite görüşmelerinde sunduğu anlaşmaya binaen gerçekleştirileceği ifade edilmişti.

BM'nin belirlediği format kapsamında Libya görüşmeleri taraflarla ayrı ayrı (dolaylı) yürütülüyor.

Öte yandan, UNSMIL'in ateşkes görüşmeleri kapsamında Libya hükümetini temsil eden heyetle yapacağı görüşmelerin ardından BM'den bir açıklama yapılması bekleniyor.

Libya krizine ilişkin 3 ayrı masa kurulmuştu

Almanya'da ocak ayında gerçekleştirilen Libya konulu Berlin Konferansı'nın ardından, katılımcı ülkeler ve Libyalı taraflar arasında ülkedeki krize çözüm için BM himayesinde üç ayrı müzakere masası kurulması kararlaştırılmıştı.

Görüşmelerden birisi, Libya hükümeti ve Halife Hafter'i temsilen 5'er güvenlik temsilcisinin, BM himayesinde kalıcı bir ateşkesi görüştükleri 5+5 diye isimlendirilen müzakereydi. BM'nin çözüm planı çerçevesinde, ekonomi ve siyasi yol haritaları olmak üzere, karşıt tarafları bir araya getirecek iki ayrı müzakere masası planlanmıştı.

Ancak Halife Hafter'e bağlı milislerin görüşmeler devam ederken başkent Trablus'a yönelik saldırılarını sürdürmesinin ardından Libya hükümeti, şubat ayı sonunda Cenevre'deki görüşmeleri askıya aldığını duyurmuştu.