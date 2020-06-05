HABER /  POLİTİKA
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu
ADV Yatırımcıları zengin eden hisse senedi

Gaziemir Belediye Başkanı adli kontrol şartıyla serbest! Erdoğan'a hakaret soruşturması

Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Gaziemir Belediye Başkanı CHP'li Halil Arda, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Abone ol

Gaziemir Belediye Başkanı Arda hakkında geçen hafta, 2016 yılında sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.  

Adli kontrol kararı

Başlatılan soruşturma kapsamında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Arda'yı ifade vermeye çağırdı. Bugün avukatıyla birlikte adliyeye giden Başkan Arda, savcılık sorgusunun ardından 5. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Arda, hakimlik tarafından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Erdoğan'a hakaret mesajları

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ile ilgili iddialar geçen mart ayındaki belediye meclisi toplantısında AK Parti Grup Başkan Vekili Uğur İnan Atmaca tarafından gündeme getirildi.

AK Partili Atmaca, Arda'nın sosyal medya hesabından başta 15 Temmuz olmak üzere bazı tarihlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren mesajlar paylaştığını belirterek, savcılığa başvuracağını söylemişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Ve sonunda! AstraZeneca koronavirüs aşısının üretimine başlıyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Yabancılar Kanal İstanbul'da 791 bin metrekare arazi aldı! Bakan Kurum açıkladı
Son dakika gelişmesi! Rusya Hayat Tahrir el-Şam'ı terör örgütü ilan etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Tekrar gündeme gelmesi kaçınılmaz olacaktır
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den herkesi rahatlatacak ikinci dalga açıklaması
Erdoğan: Dayanışmamız dünyayı ülkemize hayran bırakacak
Nenad Bjelica Fenerbahçe’ye çok yakın! Geliş tarihi belli oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Diyarbakır'da bir mahalle karantinaya alındı 1 kişi 15 kişiye bulaştırmış
İş adamı, evlerine gittiği 2 kadın arkadaşı tarafından öldürdü
BM duyurdu! Ağır kayıplar veren Hafter ateşkes masasına oturdu
Otomobilin motor kısmında garip sesler duydu 20 kilometre yolculuk yaptı
Anaokulu kayıtları ne zaman açılıyor 2019 ihtiyaç listesi
CZN Burak öldü mü CZN Burak kimdir nereli evli mi?
Yorumlar