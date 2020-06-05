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Diyarbakır'da bir mahalle karantinaya alındı 1 kişi 15 kişiye bulaştırmış

Demirören Haber Ajansı

DİYARBAKIR'da Avdallı mahallesinde bir kişiye alışveriş sonrası fenalaşması üzerine test yapıldı. İsmi açıklanmayan o kişinin pozitif çıkmasıyla temas ettiği kişilere de test yapılınca 15 kişi daha pozitif çıktı.

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Çınar ilçesine bağlı Avdallı Mahallesi'nde yaşayan bir kişi, alışveriş için gittiği Diyarbakır'dan döndükten sonra yüksek ateş ve öksürük şikayeti çekmeye başladı. Yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan kişi, Dicle Üniversitesi Pandemi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Temas ettiği 15 kişi daha pozitif geldi

Hemen çalışma başlatan filyasyon ekibinin, hastanın temas ettiği kişileri de belirleyip yaptığı testte 15 kişinin de test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine mahalle, Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. 

Jandarma, mahalleyi giriş-çıkışlara kapattı. Filyasyon ekiplerinin çalışması devam ederken, mahallelinin ihtiyaçlarını, Vefa Sosyal Destek Grubu karşılayacak.

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