İstanbul'da Cuma trafiği yoğunluğu

Diyarbakır'da bir mahalle karantinaya alındı 1 kişi 15 kişiye bulaştırmış

İş adamı, evlerine gittiği 2 kadın arkadaşı tarafından öldürdü

Otomobilin motor kısmında garip sesler duydu 20 kilometre yolculuk yaptı

Haftasonu yasak var mı 6-7 Haziran sokağa çıkma yasağı Erdoğan iptal etti