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Vedat Muriç, Fenerbahçe'de kalmak istiyor

Avrupa'nın dev kulüplerinin transfer listesinde bulunan Fenerbahçe'nin Kosovalı futbolcusu Vedat Muriç, sarı lacivertli kuüpte kalmak istediğini söyledi.

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Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Vedat Muriç, sarı lacivertli kulüpteki geleceğiyle ilgili önemli açıklamlarda bulundu.

Muriç, "Transfer teklifleri almak her futbolcu için moral olur, gurur verir. Ancak ben henüz buradaki misyonumu bitirmedim. Tek motivasyonum Fenerbahçe'nin başarısı. Ligin yeniden başlaması için sabırsızlanıyorum. Kapanışı tatsız yapmıştık ama geri dönüşümüz güzel olacak" ifadesinde bulundu.

"KUPAYI KAZANACAĞIZ"
Kosovalı, golcü, "Önümüzde çok önemli maçlar var. Belki istediğimiz noktada değiliz ama kalan maçlarımızı kazanırsak çok güzel bir kapanış yapabiliriz" derken, Türkiye Kupası'nı kaldıracaklarına dair de söz verdi.

Ligde kontrolün kendilerinde olmadığını itiraf eden 26 yaşındaki oyuncu,"Kendi maçlarımızı kazanıp neler olacağını göreceğiz. Kupada ise zafere ulaşmak tamamen bize bağlı. Başaracağımızdan en ufak bir şüphemiz yok" dedi.

AVRUPA DEVLERİNİN LİSTESİNDE
Vedat Muriç, Lazio, Tottenham gibi İtalyan ve İngiliz devlerinin transfer listesinde bulunuyor.

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