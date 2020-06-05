Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır için dev transfer planı

Trabzonspor'un eski futbolcusu Lemi Çelik, Chelsea'nin Uğurcan Çakır için 30 milyon Euro'yu gözden çıkardığını söyledi.

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Chelsea'nin şartlar oluştuğunda Uğurcan transferini tamamlayacağını söyleyen Lemi Çelik, "Uğurcan Çakır'ı Chelsea istiyor. 30 milyon Euro bedeli gözden çıkardı. Chelsea, Trabzonspor'un istediği ücreti ödeme yönünde karar verecek. Şu anda Uğurcan Çakır'ın transferi konusunda en istekli takım Chelsea" dedi.

Uğurcan Premıer Lıg'de oynayabilir mi?

Lemi Çelik, Uğurcan Çakır'ın İngiltere'de oynamayı sağlayacak kriterlere sahip olduğunu vurgularken, "Uğurcan, Chelsea'de oynayabilir. Çünkü Uğurcan Çakır, milli takım kadrosuna aktif olarak yer alıyor. Milli takımda yedek kalsa dahi, Premier Lig'de oynama kriterini karşılıyor" sözlerini kullandı.(Ajansspor)