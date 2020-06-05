Malatya'da deprem oldu! Kandili ve AFAD büyüklüğünü açıkladı

Son dakika deprem oldu. Malatya merkezli deprem Elazığ ve Şanlıurfa'da da hissedildi. Son depremi Kandilli Rasathanesi açıkladı.

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Malatya saat 21.06'da meydana gelen deprem büyük korku yaşadı. Yerin 4.6 km derinliğinde meydana gelen deprem Elazığ ve Şanlıurfa'da da hissedildi.

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.3 olarak açıkladı. Depremin merkez üssü Çayköy Pötürge olarak duyuruldu.

AFAD 5 Büyüklüğünde diyor

AFAD ise depremin 5 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Depremi hisseden vatandaşlar büyük korku yaşadı. Depremin mal ve can kaybına yol açtığına ilişkin henüz bir bilgi ulaşmadı.

Vali'den lk açıklama

Malatya Valisi Aydın Baruş, Pütürge ilçesindeki depreme ilişkin şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk haberi almadıklarını, araştırmaların sürdüğünü bildirdi.

Baruş, yaptığı açıklamada, Pütürge ilçesindeki deprem haberinin ardından bölgeye ekiplerin yönlendirildiğini ifade etti. Baruş, "Depreme ilişkin bölgeden şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk haberi almadık. Ekipler araştırmalarını sürdürüyor." dedi.