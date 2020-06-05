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Merkez Bankası, firmalara 20 milyar liralık avans kredisi verecek

Merkez Bankası'ndan yeni kredi kararı geldi. Firmalara yatırım taahhütlü avans kredisi verilecek. Yatırım teşvik belgesine sahip seçilmiş sektörlerdeki firmalara 20 milyar TL kredi kullandırılacak.

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TCMB tarafından, yatırım taahhütlü avans kredisi kullandırılmasına ilişkin basın duyurusu, bankanın resmi internet sitesinde yayımlandı.

Duyuruda, 31 Mart'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel çapta yarattığı belirsizliğin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla, 60 milyar liraya kadar Türk lirası cinsi ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredisi kullandırılacağının ilan edildiği anımsatıldı.

20 milyar liralık avans kredisi 
Geçen dönemde, işletme sermayesine yönelik kredi ihtiyacının bankacılık sistemince etkin bir şekilde karşılandığı aktarılan duyuruda, "Bu nedenle, Türk lirası cinsi reeskont kredileri için tahsis edilen imkanın 20 milyar lirasının, ülkemiz açısından kritik önemde olan selektif sektörlerdeki yatırımların desteklenmesi amacıyla daha verimli bir şekilde yatırım taahhütlü avans kredisi olarak kullandırılmasına karar verilmiştir. Türk lirası cinsi reeskont kredileri için kalan 40 milyar liralık limitin 20 milyar lirasının Türk Eximbank, 10 milyar lirasının kamu bankaları, 10 milyar lirasının ise diğer bankalar aracılığıyla kullandırılmaya devam edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Duyuruda, yatırım taahhütlü avans kredileriyle TCMB'nin fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçlarıyla uyumlu olarak verimliliği yüksek, ithalatı azaltan ve ihracatı destekleyen yatırımların teşvik edilmesi, dışa bağımlılığın ve cari açık sorununun azaltılması ve sürdürülebilir büyümenin desteklenmesinin amaçlandığı bildirildi.

 "Firma bazında azami 400 milyon lira kredi kullanılabilecek"
Yatırım taahhütlü avans kredisinin, kalkınma ve yatırım bankaları aracılığıyla Yatırım Teşvik Belgesine sahip ve selektif sektörlerde yatırım yapacak firmalara kullandırılacağı bilgisi verilen duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Krediler, ilk aşamada Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası aracılığıyla kullandırılmaya başlanacak, daha sonra diğer kalkınma ve yatırım bankaları da uygulamaya dahil edilebilecektir. Krediler, azami 10 yıl vadeli ve sabit faizli olarak kullandırılacaktır. Kredi faiz oranı bankalar için, Türk lirası cinsi reeskont kredilerinde olduğu gibi, TCMB politika faiz oranı olan bir hafta vadeli repo faiz oranının 150 baz puan altında olacaktır. Firma bazında kullandırılabilecek azami kredi tutarı, istisnai ve özellikli yatırım projeleri haricinde, 400 milyon lirasıyla sınırlı olacak, böylece imkandan çok sayıda firmanın yararlanması sağlanacaktır."

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