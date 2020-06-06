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Nüfus müdürlükleri YKS'ye girecek öğrenciler için bugün açık olacak

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, YKS'ye girecek öğrencilerin T.C. Kimlik Kartı başvurularının alınması amacıyla tüm il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin bugün 10:00-17:00 saatleri arası açık olacağını duyurdu.

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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından resmi Twitter hesabında yapılan açıklamda, bugün 10:00-17:00 saatleri arasında il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin açık olacağı bildirildi.

(YKS/MSÜ) sınavlarına girecek öğrencilere duyuru

"ÖSYM Tarafından Gerçekleştirilecek Sınavlara (YKS/MSÜ) Girecek Öğrencilerimizin T.C. Kimlik Kartı Başvuruları İçin 6 Haziran Cumartesi Günü Nüfus Müdürlüklerinin Açık Bulundurulmasına İlişkin Duyuru" başlığıyla yayımlanan mesajda, “15 yaşını tamamlayanlar, anne, baba, veli veya vasisi ile T.C. Kimlik Kartı başvurusunda bulunmakla sınırlı olmak sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla başvurularını yapabilecekler” denildi.

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