Resulayn'da bomba yüklü araç patladı: 1'i çocuk 3 kişi öldü
SURİYE'nin Resulayn ilçesinde bomba yüklü araç patladı. Patlama sonucunda 1'i çocuk 3 sivil vatandaşın hayatını kaybettiği bilgisi verildi.Abone ol
Suriye'nin Resulayn ilçesinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 1’i çocuk 3 sivil hayatını kaybetti.
Suriye'nin Resulayn ilçesinde bomba yüklü araç patladı. Patlamada ilk belirlemelere göre 1'i çocuk 3 sivil hayatını kaybetti. Patlama sonrası çıkan yangın sivil savunma ekipleri tarafından söndürülürken, patlama sonucu çevredeki evlerde ağır hasar meydan geldi.