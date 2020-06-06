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Resulayn'da bomba yüklü araç patladı: 1'i çocuk 3 kişi öldü

SURİYE'nin Resulayn ilçesinde bomba yüklü araç patladı. Patlama sonucunda 1'i çocuk 3 sivil vatandaşın hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

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Suriye'nin Resulayn ilçesinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 1’i çocuk 3 sivil hayatını kaybetti.

Suriye'nin Resulayn ilçesinde bomba yüklü araç patladı. Patlamada ilk belirlemelere göre 1'i çocuk 3 sivil hayatını kaybetti. Patlama sonrası çıkan yangın sivil savunma ekipleri tarafından söndürülürken, patlama sonucu çevredeki evlerde ağır hasar meydan geldi.

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