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CHP'li Berberoğlu’nun tahliyesi! Kaftancıoğlu'dan olay açıklamalar

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, vekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu'nun koronavirüs tedbirleri kapsamında tahliye edilmesine ilişkin yaptığı açıklamada "Halkın iradesinin gasp edildiği ve gasp edilmeye devam edildiği acı gerçekliğini değiştirmiyor" ifadelerini kullandı.

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TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilliği düşürülen CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu Perşembe günü, İstanbul Adliyesi'ndeki işlemlerinin ardından tutuklanmıştı. Mahkemedeki işlemlerin ardından Maltepe L Tipi Cezaevi'ne gönderilen Berberoğlu, dün akşam saatlerinde koronavirüs önlemleri kapsamında tahliye edildi.

Berberoğlu'nun tutuklanması ve 24 saat içerisinde tahliye edilmesi sonrası Kaftancıoğlu kişisel Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı.

"Acı gerçekliği değiştirmiyor"

CHP'li Kaftancıoğlu, paylaşımında haksız ve hukuksuz süreçlerin artarak devam ettiğini belirterek halk iradesinin gasp edilemeyeceğini kaydetti.

Kaftancıoğlu, "İstanbul Milletvekilimiz Enis Berberoğlu’nun Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 Temmuz'a kadar tahliye edilmiş olması, haksız hukuksuz süreçlerin artarak devam ettiği, halkın iradesinin gasp edildiği ve gasp edilmeye devam edildiği acı gerçekliğini değiştirmiyor" ifadelerini kullandı.

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