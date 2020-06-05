Covıd-19 sonrası dünyada seyahat yasakları ne durumda? İşte yasakları kaldıran ülkeler

Avusturya

Avusturya, Schengen bölgesi ülkelerine sınırlarını şartlı olarak açtı. Ülkeye girişte Covid-19 için moleküler biyoloji testinin negatif olduğunu ve 4 günden eski olmadığını doğrulayan bir sağlık belgesi sunulması karşılığında ülkeye girişe izin veriliyor.