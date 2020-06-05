Covıd-19 sonrası dünyada seyahat yasakları ne durumda? İşte yasakları kaldıran ülkeler
Tüm dünyada koronavirüsün etkisi devam ederken normalleşme süreci kapsamında bir çok ülkede seyahat yasaklarını kaldırmaya başladı. İşte Covid-19 normalleşme sürecinde seyahat yasakları kaldıran ülkeler...
Ülkeler corona virüs kısıtlamalarının kaldırılması konusunda farklı politikalar izliyor. Peki Avrupa ülkelerinin turizm sezonu için yaz planları nasıl olacak? İşte dünyadan seyahat yasaklarında son durum...
Almanya
15 Haziran itibariyle Schengen bölgesi ülkeleri ve İngiltere ile sınırları açmayı kararlaştırdı.
Schengen bölgesi ülkeleri dışına yapılacak yolculuklar için seyahat uyarıları var.
Avusturya
Avusturya, Schengen bölgesi ülkelerine sınırlarını şartlı olarak açtı. Ülkeye girişte Covid-19 için moleküler biyoloji testinin negatif olduğunu ve 4 günden eski olmadığını doğrulayan bir sağlık belgesi sunulması karşılığında ülkeye girişe izin veriliyor.
Sağlık belgesinin sunulamadığı durumda İçişleri Bakanlığı, bu kişilerin derhal ülkeden ayrılması gerektiğini, ayrılamama durumunda 14 gün süreyle karantina altına alınacağını vurguluyor.