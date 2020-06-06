Adliyelerde koronavirüs tedbirleri yeni dönem başlıyor

İstanbul Adalet Sarayı’nda yeni normal hayatta duruşmaların nasıl yapılacağını göstermek için kapılarını gazetecilere açtı. Duruşma salonlarında hakim ve savcı dahil herkes maske takmak zorunda olacak. Duruşmalar 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde sosyal mesafe ihlal edilmeden görülecek.

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Korona virüs tedbirleri kapsamında mahkemelerdeki tutuklu ve acil işler dışındaki işlemlere verilen ara 15 Haziran’da sona eriyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 15 Haziran’da iş başı yapacak mahkemeler için bir çok önlem aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve Basın Sözcüsü Fahri Mutlu Tosun basın mensuplarına yeni alınan önlemleri anlattı.

Milliyet'in haberine göre duruşma salonları günde 1 kez tam kapsamlı olarak dezenfekte dedilecek. Salonların önünde içeriye girecek avukat, personel, sanık ve izleyiciler için el dezenfektan cihazları takıldı. Hakim, savcı, avukat, memur ve vatandaşların tamamının maskeli olarak bulunacağı duruşma salonlarında izleyici oturum bölgesi birer boşluk bırakılacak şekilde oturma düzeni oluşturuldu. Duruşma salonuna 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde izleyici alınacak. Kalabalık izleyici ve katılımcı gruplarının olduğu duruşmalarda da bu kural esnetilmeyecek. Mahkeme kalemlerinin girişlerine de kırmızı şerit çekilerek içeri girişlere izin verilmeyecek.

Adliye binası C girişi önüne İş Yurtları Kurumu maske satış noktası kuruldu. Adliyeye maskesiz kimse giremeyeceği için maskesi olmayan vatandaş buradan 1 TL karşılığında maskesini temin edip adliyeye girebilecek.