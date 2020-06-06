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Fransa Savunma Bakanlığı: El-Kaide lideri öldürüldü

FRANSA Savunma Bakanlığı, Mali'de düzenlenen operasyonla Mağrip El Kaidesi'nin lideri 'Ebu Musab Abdülvedud' lakaplı Abdülmelik Drudkal'ın öldürüldüğünü duyurdu.

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Fransa, Mali'nin kuzeyinde yürütülen operasyonda Mağrip El Kaidesi'nin lideri 'Ebu Musab Abdülvedud' lakaplı Abdülmelik Drudkal'ı öldürdüklerini açıkladı.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Fransız kuvvetlerinin 3 Haziran'da Mali'nin kuzeyinde yürüttüğü operasyonda Mağrip El Kaidesi'nin Cezayir asıllı lideri, 'Ebu Musab Abdülvedud' lakaplı Abdülmelik Drudkal ve adamlarını öldürdüğünü açıkladı.

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