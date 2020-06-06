Fransa Savunma Bakanlığı: El-Kaide lideri öldürüldü

Alman basınından Türk SİHA'larına övgü: ABD'ninkinden daha etkili

Dünya Müslüman Alimler Birliği Hz. Ömer'in torununun türbesine yapılan tahribatı kınadı

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