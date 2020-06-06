Fransa Savunma Bakanlığı: El-Kaide lideri öldürüldü
FRANSA Savunma Bakanlığı, Mali'de düzenlenen operasyonla Mağrip El Kaidesi'nin lideri 'Ebu Musab Abdülvedud' lakaplı Abdülmelik Drudkal'ın öldürüldüğünü duyurdu.Abone ol
Fransa, Mali'nin kuzeyinde yürütülen operasyonda Mağrip El Kaidesi'nin lideri 'Ebu Musab Abdülvedud' lakaplı Abdülmelik Drudkal'ı öldürdüklerini açıkladı.
Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Fransız kuvvetlerinin 3 Haziran'da Mali'nin kuzeyinde yürüttüğü operasyonda Mağrip El Kaidesi'nin Cezayir asıllı lideri, 'Ebu Musab Abdülvedud' lakaplı Abdülmelik Drudkal ve adamlarını öldürdüğünü açıkladı.