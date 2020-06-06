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Son dakika HDP Edirne ve Hakkari'den Ankara'ya yürüyecek Kılıçdaroğlu da yapmıştı

2 milletvekilinin tutuklanmasının ardından HDP MYK'dan son dakika yürüyüş kararı çıktı. Yürüyüşün 15 Haziran'da başlatılması planlanıyor ve iki koldan başlatılacak. Bir grup Edirne'den başka bir grup da Hakkari'den Ankara'ya yürüyecek. Karar, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2017'de Ankara'dan İstanbul'a yürüşünü hatırlattı.

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2 gün önce haklarındaki terör suçlamaları nedeniyle Hakkari Milletvekili Leyla Güven, Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın vekillikleri düşürüldü, ardından tutuklandı. HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) bu konuyla ilgili dün olağanüstü toplandı. MYK toplantısından Ankara'ya yürüyüş başlatılması kararı çıktı.

3 aşamalı eylem planı
 
HDP'nin 3 aşamalı eylem planı yaptığı öğrenildi. Eylem planlarından biri Ankara'ya başlatılacak yürüyüş. 'Adalet ve Özgürlük' adı altında yürüyüşe HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın öncülük edeceği öğrenildi. 

Kesintisiz olmayacak 

Yürüyüşün 15 Haziran'da başlatılması planlanıyor ve iki koldan başlatılacak. Bir grup Edirne'den başka bir grup da Hakkari'den Ankara'ya gelecek. Ancak yürüyüşler CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattığı Adalet Yürüyüşü gibi kesintisiz olmayacak. 
 
Yürüyüşe bütün seçilmişlerin ve parti yöneticilerinin de katılacağı öğrenildi. 

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