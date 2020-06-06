Cemil Çiçek'ten gündeme oturan af açıklaması: Adaletsizlik var

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, hükümetin çıkarmış olduğu af yasasıyla ilgili yaptığı değerlendirmede "Affın tabiatında bir adaletsizlik var. Hukuka uyan adam bunlardan zarar görüyor" eleştirisini yöneltti.

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Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan TBMM eski Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek'in af kanunu ile ilgili yaptığı açıklamalar gündemin üst sıralarına yerleşti.

Cemil Çiçek'in af yasası ile ilgili açıklamaları şöyle:

"Af, adalet kavramını ciddi ölçüde aşındırıyor"

Cumhuriyet kurulalı iki senede bir af çıkmıştır. Öyle olunca devlet itibar kaybediyor, kurumlar aşınıyor. Hak hukuk kavramı aşınıyor. Kanuna nizama uyan adam bunlardan zarar görüyor. Affın tabiatında bir adaletsizlik vardır. Devletin birinci görevi rejim ne olursa olsun teorik olarak adaleti tesis etmektir, af ise adalet kavramını ciddi ölçüde aşındırıyor.

"Af sıkıntılı bir mesele"

Yozgat'ta avukatlık yapıyorum, o zaman idam cezası var. Yerköy'de Topal Rıfat diye bir adam var. Bir ilçemizde kumar oynuyor, ütülüyor, bir taksi tutup köyüne geliyor. Bir annesi ve kız kardeşi var, babası ölmüş. Annesinin yastık altında parası var. Anasından para istiyor. Annesi de 'Ben de para yok' diyor. Uzun bir tartışma çıkıyor, baltayla ahırda annesini kesiyor. Kadıncağızın bağırmasına kız kardeşi yetişiyor. Bu sefer onu da kesiyor. Ben bu davada müdahil vekiliyim. Yargılama yapıldı, idam cezası verildi. Süreç uzadı, çıkan aflar sonucunda Topal Rıfat, 7-8 yıl yattı çıktı. Topal Rıfat'ın o ilçede gezdiğini gören insan ne düşündü? Şimdi af sıkıntılı bir mesele.

Şimdi ben Hazine arazisini çevirmemişim, kanuna, nizama uymuşum. Birisi orayı çeviriyor, sonra af çıkıyor. Benim 7 ceddimin kazandığından fazla kazanıyor.

İslam toplumunda ve bizim toplumumuzda buna dikkat etmek gerekiyor. Birini suçlarken dini referansı esas alıyoruz. Kendimizi savunurken kanunları esas alıyoruz. Kanuni olan her şey ahlâki değildir. Bizimki gibi toplumlarda birilerini suçlarken, ayrıştırırken dini esas alarak suçlarız, kendimizi savunurken 'Bunda ne var, kanuna uygun yaptım' diyorsunuz.