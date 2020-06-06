Korona bu ülkelerde hızla yayılıyor! İşte Covid-19'un en çok tehlike oluşturduğu yerler

Dünya ölümcül yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gündeminden çıkamıyor. Koronavirüs salgını bazı ülkelerde seyrini yavaş gösterirken, bazı ülkelerde ise hızla yayılıyor.. Öyle ki son 24 saatte 10 bine yakın vaka sayısının ve hala 1500 civarında ölü sayısının olduğu ülkeler var.. İşte 2020 yılına damgasını vuran salgın kabusu koronanın en çok tehlike oluşturduğu ülkeler...