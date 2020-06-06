Korona bu ülkelerde hızla yayılıyor! İşte Covid-19'un en çok tehlike oluşturduğu yerler
TÜRKİYE ve birçok ülkede ölüm saçan yeni tip koronavirüs salgını kontrol altına alınmış olsa da dünya üzerinde birçok ülkede yayılımını hızla sürdürüyor. Hala günlük 10 bin vakanın olduğu ülkeler var. Peki virüs hangi ülkelerde daha hızlı yayılıyor? İşte o ülkeler...
Dünya ölümcül yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gündeminden çıkamıyor. Koronavirüs salgını bazı ülkelerde seyrini yavaş gösterirken, bazı ülkelerde ise hızla yayılıyor.. Öyle ki son 24 saatte 10 bine yakın vaka sayısının ve hala 1500 civarında ölü sayısının olduğu ülkeler var.. İşte 2020 yılına damgasını vuran salgın kabusu koronanın en çok tehlike oluşturduğu ülkeler...
Rusya'da bir günde 8 binden fazla vaka
Rusya'da yeni tip coronavirüs (Covid-19) tespit edilenlerin sayısı 449 bin 834'e, ölü sayısı 5 bin 528’e yükseldi. Son 24 saatte 8 bin 726 coronavirüs vakası yaşanırken, 144 kişi yaşamını yitirdi.
Rusya Coronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 726 kişide daha Covid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 449 bin 834'e ulaştı.
Ülkede son bir günde ölü sayısı 144 artarak 5 bin 528’e, iyileşen sayısı 8 bin 57 artarak 212 bin 680'e çıktı. Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı ilk defa yüzde 2'nin altına düşerek yüzde 1,98 oldu. Yeni vakaların yüzde 37,1'inde semptom görülmedi.
Son 24 saatte 320 bin test
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi'nden yapılan açıklamada, son 24 saatte 320 bin testin yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 12 milyondan fazla olduğu belirtildi. Açıklamada, 317 bin kişinin gözetim altında tutulduğu kaydedildi.