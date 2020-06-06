HABER /  MEDYA
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu
ADV Yatırımcıları zengin eden hisse senedi

Maçta sahaya atlayan YouTuber ve 3 arkadaşına dava açıldı

Vodafone Park'ta, UEFA Süper Kupa final maçında sahaya atlayan Youtuber Ali Abdülselam Yılmaz ile olayı kayda alan 3 arkadaşı hakkında birer yıldan üçer yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Abone ol

YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz, Vodafone Park'ta 14 Ağustos 2019'da Liverpool ile Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa final maçında sahaya atlamıştı.

1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, YouTube'daki 'Deli mi Ne?' kanalının sahibi Ali Abdülselam Yılmaz'ın "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun"un 'yasak alanlara girme' maddesi gereği 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

'Yasak alanlara girme' suçu

İddianamede, Yılmaz'ın saha içindeki görüntülerini kayıt altına alan 3 arkadaşının da 'yasak alanlara girme' suçuna iştiraktan birer yıldan üçer yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi. Bir şüpheli hakkında da takipsizlik kararı verildi.

Sanıkların ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına başlanacak. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Korona bu ülkelerde hızla yayılıyor! İşte Covid-19'un en çok tehlike oluşturduğu yerler Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 3 ismin milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili açıklama
Emlak Konut konut kampanyasında bir indirim daha yaptı! 38 bin TL cepte kalacak
Son dakika HDP Edirne ve Hakkari'den Ankara'ya yürüyecek Kılıçdaroğlu da yapmıştı
Cemil Çiçek'ten gündeme oturan af açıklaması: Adaletsizlik var
Alman basınından Türk SİHA'larına övgü: ABD'ninkinden daha etkili
Hulusi Akar'dan Yunan bakana yanıt! Türkiye ile çatışmaya hazırız demişti
ÖNCEKİ HABERLER
Sorumluluk sınavlarının yapılacağı tarih belli oldu
Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou, Antalyaspor maçında yok
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu
Hafter'e bir darbe de sağ kolundan! İstifa etti UHM'ye birleşme çağrısı yaptı
Ağrı'da açılışa katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Terörün üzerine harç döküyoruz
İçişleri Bakanlığı'ndan 15 il için sokağa çıkma yasağı açıklaması!
Yorumlar