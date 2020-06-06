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Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou, Antalyaspor maçında yok

Beşiktaş'ta antenmanda sakatlanan Kevin Nkoudou, 13 Haziran Cumartesi günü oynanacak olan Antalyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

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Kevin Nkoudou'dan Beşiktaş'a kötü haber geldi...

25 yaşındaki oyuncu, gelecek hafta oynanacak olan Antalyaspor maçında sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek.

26 maç 3 gol 3 asist 

Kartal'ın bu sezon başında bonservisini Tottenham'dan 4 milyon euroya aldığı futbolcu 26 maçta 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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