Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou, Antalyaspor maçında yok
Beşiktaş'ta antenmanda sakatlanan Kevin Nkoudou, 13 Haziran Cumartesi günü oynanacak olan Antalyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.Abone ol
Kevin Nkoudou'dan Beşiktaş'a kötü haber geldi...
25 yaşındaki oyuncu, gelecek hafta oynanacak olan Antalyaspor maçında sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek.
26 maç 3 gol 3 asist
Kartal'ın bu sezon başında bonservisini Tottenham'dan 4 milyon euroya aldığı futbolcu 26 maçta 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.