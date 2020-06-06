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Erdoğan sokağa çıkma kısıtlamasını neden kaldırdığını açıkladı

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını neden kaldırdığını açıklamayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayatı her alanda normal ritmine kavuşturuyoruz. Ekonomi çarkları tam güç çalışmaya başladı. Onun için de cumartesi-pazar günlerini serbest ilan ettik." açıklaması yaptı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden, Yusufeli Barajı 3 Milyonuncu Beton Dökümü, Bayburt Demirözü Sulaması, Rize Merkez ve Güneysu İlçeleri ile Taşlıdere Vadisi Islahı 5. Kısım Hizmete Alma Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı.

Törene video konferansla katılan Erdoğan, "Yusufeli Barajı ekonomimize yılda 1,5 milyar lira katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Dün 10 millet bahçesinin açılışını gerçekleştirdik"

Milletin hayır duasını alacak eserler bırakmak da nasip içidir. Dünya koronavirüs ile kıvranırken biz eserlerin yükselişinin sevincini yaşıyoruz. Çok önemli sağlık tesislerini bu sürede tamamladık. Yassıada'yı Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak hizmete sunduk. Dün 10 millet bahçesinin açılışını gerçekleştirdik. Salgın dönemini başarıyla yöneten Türkiye kutlu yürüyüşüne da asla ara vermemiştir.

"Ekonomi çarkları tam güç çalışmaya başladı"

Maske, mesafe, temizlik kurallarına uygun şekilde hayatı her alanda normal ritmine kavuşturuyoruz. Ekonomi çarkları tam güç çalışmaya başladı. Onun için de cumartesi-pazar günlerini serbest ilan ettik. Vatandaşlarımızın sokağa çıkabilmelerinin yolunu da açtık ama maske, mesafe, temizlik, buna çok dikkat edeceğiz.

2003'e geldiğinde Türkiye toplam 276 baraja ancak sahip olabilmişti. Biz 18 yılda bunun üzerine 585 yeni baraj inşa ettik. 

1.5 milyar lira katkı

Türkiye'nin bileklerine geri kalmışlık prangası vurulmuşken biz değerlere savaş açanlarla uğraşıyorduk. Baraj inşası kurtuluş mücadelesinin sembolüydü. Rahmetli Adnan Menderes'in önem verdiği konulardan birisi baraj inşası olmuştur. Erbakan hocamızın gündeminde de bu konunun özel bir yeri vardır. 2003'e geldiğinde Türkiye toplam 276 baraja ancak sahip olabilmişti. Biz 18 yılda bunun üzerine 585 yeni baraj inşa ettik. Yusufeli Barajı yılda 1.5 milyar lira katkının yanında Çoruh Vadisi'ni taşkınlardan da koruyacaktır. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. 

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