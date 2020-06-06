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THY’den 'sefer iptalleri' duyurusu: Yeni planlamalar en kısa sürede açıklanacak

Türk Hava Yolları (THY), koronavirüs salgını öncesi planlanmış uçuşların iptaline ilişkin “yeni planlamalar en kısa sürede açıklanacaktır” duyurusu yaptı.

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Havacılık sektörünü küresel ölçekte durma noktasına getiren koronavirüs salgını, THY'yi de ciddi oranda etkiledi.

Salgın öncesi planlanan seferler ise ülkelerin virüs kaynaklı aldıkları yasaklarla birlikte iptal edilmek zorunda kaldı. Uçuşları iptal olan yolcular merakla yasakların sona ereceği günü beklerken, THY de konuya ilişkin önemli bir duyuru yaptı.

Yeni planlamalar en kısa sürede açıklanacak

THY’den yapılan duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

Ülkelerin uluslararası seyahat kısıtlamalarındaki anlık değişiklikler pandemi öncesi planlanmış seferlerin güncel durumda gerçekleştirilememesine ve uçuş planlamalarımızda zorunlu olarak son dakika değişikliklerine veya uçuş iptallerine sebebiyet vermektedir. Değişiklik veya iptali gerçekleşen uçuşlarla ilgili bilgilendirmeler iletişim kanallarımızdan ve SMS yoluyla yapılacak olup yeni planlamalar en kısa sürede açıklanacaktır. Bilet değişim işlemlerini ücretsiz olarak web sitemiz, mobil uygulamalarımız ve çağrı merkezlerimiz aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz.

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