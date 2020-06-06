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Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro: DSÖ'den çekilebiliriz

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Dünya Sağlık Örgütünü (DSÖ) 'ideolojik taraf' olmakla suçladı ve ülkesinin bu organizasyondan çekilebileceğini bildirdi.

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Brezilya basınında çıkan habere göre, aşırı sağcı Devlet Başkanı Bolsonaro, destekçilerinin de toplandığı resmi devlet başkanlığı konutu Alvorada Sarayı önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bolsonaro, halkın Brezilya'da olup bitenle ilgili ülke dışından görüş almaya ihtiyacı olmadığını belirterek, "ABD, DSÖ'den çekildi, biz de üzerinde çalışıyoruz. Ya DSÖ ideolojik taraf olmadan çalışır ya da biz de bu organizasyondan çekiliriz." ifadesini kullandı.

Nüfusu 210 milyonu aşan Brezilya'da 35 bin 26 kişinin hayatına mal olan Kovid-19, bugüne kadar 645 bin 771 kişide görüldü.

ABD ilişkisini kesmişti

ABD Başkanı Donald Trump, mayıs ayının sonunda, Çin'in DSÖ üzerinde hakimiyet kurduğunu belirtmiş ve organizasyonun ABD'nin "esaslı reform" talebini yerine getirmediğini gerekçe göstererek, ülkesinin DSÖ ile ilişkisini kestiğini duyurmuştu.

Dünyada ABD'den sonra en çok vakanın görüldüğü Brezilya, Latin Amerika'da salgınının merkez üssü haline gelmesine rağmen virüsü "küçük bir grip" olarak niteleyen Bolsonaro, salgına karşı yeterli önlem almadığı için eleştirilmiş ve salgın nedeniyle zor günler geçiren ülkede bir ayda 2 sağlık bakanı değişmişti.

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