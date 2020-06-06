Korona sürecinde ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar dikkat! Bu hakkınızı öğrenin

İş Kanunu’na eklenen geçici madde uyarınca, üç aylık işten çıkarma yasağı döneminde işveren işçilerini ücretsiz izne çıkartabilir. Ancak işveren bu hakkını kullanırken işçileri arasında ayrımcılık yapamaz. Öte yandan sigortası yatırılmayan işçi, iş akdini feshedip kıdem tazminatını alabilir.

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Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs(Kovid-19) salgını sürecinde, çalışanların ücretsiz izne ayrılması ve kısa çalışma ödeneğine gidilmesi halinde karşılaşacağı durumlar merak konusu.

HaberTürk’ten Ahmet Kıvanç’ın aktardığı bilgilere göre, İş Kanunu’na eklenen geçici madde uyarınca, işveren 17 Nisan’dan geçerli olmak üzere üç ay süreyle ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık dışında başka bir sebeple işçisini işten çıkartamaz. Fakat işten çıkarma yasağı döneminde, işçilerini ücretsiz izne çıkartabilir.

İş akdini haklı fesih sebebi yapabilir

Kanunda bu konuda herhangi bir kısıtlama bulunmadığını bildiren Kıvanç, “İşveren bu hakkını kullanırken işçileri arasında ayrımcılık yapamaz. Aynı işi yapmakta olan işçilerin bir kısmını ücretsiz izne ayırıp, diğerlerini hiç ücretsiz izne çıkartmaması durumunda haksızlığa uğrayan işçi ayrımcılık dolayısıyla iş akdini haklı fesih sebebi yapabilir.” ifadelerini kullandı.

Kıvanç, “Yasada kısıtlama olmamakla birlikte işveren salgın süresince sadece belli işçileri ücretsiz izne ayırıp, aynı işi yapan diğer işçileri hiç ücretsiz izne ayırmazsa bu kötü niyete girer. Örneğin salgın döneminde üretimine devam eden bir maske üretim atölyesinde 10 makine işçisinden 4’ü iki ay ücretsiz izne çıkartılırken, diğer 6’sı hiç izne çıkartılmamışsa hak iddia edilebilir. Ücretsiz izin uygulamasının aynı işi yapmakta olan işçiler arasında dönüşümlü yapılması gerekir.” dedi.

Ücretsiz izne çıkarılırken adaletsizlik gerçekleşmesi durumunda, çalışanların noterden ihtarname çekebileceklerini, adaletsizlik giderilmezse iş akdini haklı fesih gerekçesi yapabileceğini bildiren Kıvanç, yaptığı iş nedeniyle ücretsiz izne çıkartılmaması gereken kişilerin ücretsiz izne çıkartılmamasının ayrımcılık olarak nitelendirilemeyeceğini ekledi.

Tazminat alabilirsiniz

Salgın sürecinde birçok işveren kısa çalışma ödeneğinden yararlandı. Kısa çalışma ödeneğine başvurduğu hâlde ödenek çıkmayanlar ve başvuru sürecinden itibaren fiilen çalıştığı halde primi yatırılmayan çalışanlar, iş akdini feshedebilir.

Ahmet Kıvanç, böyle bir durumla karşılaşılması halinde çalışanın, tazminat alabileceğini bildirdi. Kıvanç, “Priminizin yatırılmaması size iş akdini fesih hakkı verir. İş yerinde en az bir yıl süredir çalışıyor iseniz iş akdini bu gerekçeyle feshettiğinizde kıdem tazminatınızı alabilirsiniz ancak ihbar tazminatı alamazsınız. Ayrıca işvereni il çalışma müdürlüğüne şikâyet edebilirsiniz. Haklı fesih yaparken öncelikle çalıştığınız tarihe kadar fiilen çalıştığınıza dair sağlam delilinizin olması gerekir.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kıvanç, iş akdinin noter aracılığıyla feshedilmesi gerektiğini bildirdi.