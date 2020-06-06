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Ankara'da erkek arkadaşının döverek bayıltıp canlı yayın yaptığı Sema Esen intihar etti

İhlas Haber Ajansı

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde evinde kendini asarak yaşamına son veren Sema Esen'in (21) erkek arkadaşı Ümit U. (22) tarafından dövülerek bayıltıldığına ilişkin sosyal medyada yer alan videonun 1,5 ay önce çekildiği ortaya çıktı.

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Aleyna Çakır ismini kullanan Sema Esen, geçen çarşamba günü Keçiören Yükseltepe Mahallesi'ndeki evinde erkek arkadaşı Ümit U. tarafından bornoz kuşağı ile tavana asılı halde bulundu. Ümit U.'nun haber vermesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sema Esen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Evde yapılan incelemeden sonra Esen'in cesedi, Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu raporunda, Sema Esen'in bornoz kuşağı ile kendini asarak yaşamına son verdiği belirtildi.

Polise ifade verdi

Olayla ilgili ifadesine başvurulan Ümit U. da polisteki sorgusunda, Sema'nın bir gün önce kendisine, "Benim yanımda annem yok, babam yok, eve geldiğinde beni bu halde bulamayacaksın" şeklinde mesaj attığını, intihar edeceğini düşünmediğini, sabah evine gittiğinde asılı halde gördüğünü söyledi.

1 ay uzaklaştırma tedbiri uygulanmış

Öte yandan olayın ardından Sema Esen'in, erkek arkadaşı Ümit U. tarafından dövülerek bayıltıldığına ilişkin video, sosyal medyada paylaşıldı.

Baygın halde yerde yatarken videoya çekip canlı yayın yapmış

Ümit U.'nun, yerde baygın haldeki Sema Esen'i kaydettiği anlara ilişkin video, sosyal medyada tepki çekti.

Video 17 Nisan'da çekilmiş

Söz konusu videonun geçen 17 Nisan'da çekildiği ortaya çıktı. Ümit U. hakkında, Sema Esen'e yönelik şiddet eylemi nedeniyle 'konut dokunulmazlığının ihlali', 'kasten yaralama', 'tehdit ve hakaret' suçlarından gözaltına alınarak, işlem yapıldığı öğrenildi. Ümit U.'ya, 6284 sayılı kanun kapsamında 1 ay koruma altına alınan Sema Esen'in yanına aynı süre içinde tehdit ve hakarette bulunmama, konutuna, okuluna, iş yerine yaklaşmama tedbiri uygulandığı belirtildi.

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