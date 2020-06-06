Esenyurt'ta uyuşturucu kullanan baba oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı

Korkunç olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt’ta yaşandı. İddiaya göre, uyuşturucu madde kullanan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen M.T.(35) evde 2 yaşındaki E.T.’nin cinsel oranını kesmeye kalkıştı. Bu sırada evde bulunan ve oğlunun seslerini duyan anne tepki gösterince baba çırılçıplak dışarı kaçtı.