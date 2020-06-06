ABD'de tarihin en yüksek katılımlı gösterisi yapılacak! Beyaz Saray çembere alındı

ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından boğularak öldürülmesinin ardından başlayan "nefes alamıyorum" protestoları, büyüyerek devam ediyor. Başkent Washington'da bu akşam tarihin en yüksek katılımlı yürüyüşünün yapılması bekleniyor. Gösteri öncesi Beyaz Saray'ın etrafında 2 metrelik bariyerlerle geniş güvenlik önlemleri alındı.

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Polis şiddetine karşı gösterilerin devam ettiği Amerika'da bugün yaklaşık bir milyon göstericinin toplanıp Beyaz Saray'ın etrafını sarmaları bekleniyor.

Polis şiddetine karşı şu ana kadar en büyük katılımın olacağı gösteri öncesi Washington'da fırtına öncesi sessizlik hakim. Yetkililer bariyerlerle Beyaz Saray'ın etrafında güvenlik önlemlerini artırdı. Saray'ın çevresinde iki metre uzunluğundaki siyah tel çitler dikkat çekti.

Geniş güvenlik önlemleri

Washington'da 16. devlet başkanı Abraham Lincoln adına inşa edilen anıtın önünde de geniş güvenlik önlemleri alındı. Mezun olan öğrenciler, polis ve ulusal muhafızlar eşliğinde mezuniyet elbiseleri ile fotoğraf çekilirken görüntülendiler.

Şimdiye dek yapılacak en büyük yürüyüş

Polis şefi Peter Newsham, yaptığı basın toplantısında şu ana kadar aldıkları bilgilere göre bu akşam yapılması planlan gösterinin Washington şehrinde yapılmış en kalabalık gösterilerinden biri olacağını beklediklerini söyledi.

1 milyon katılım bekleniyor

Katılımla ilgili kesin bir sayı veremeyeceğini söyleyen Peter, gösteriye katılımın en az Dünya Kadınlar Günü nedeni ile Mart 2017'de bir milyon kadının katıldığı gösteri kadar kalabalık olacağını söyledi. Göstericilerin yürüyüşe yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.