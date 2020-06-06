HABER /  YEREL
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu
ADV Yatırımcıları zengin eden hisse senedi

Kahramanmaraş'ta nişan törenine katılan 25 kişiye 85 bin 860 lira ceza uygulandı

Anadolu Ajansı

KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının görülmesine neden olan nişan törenine katıldıkları belirlenen 25 kişiye, 85 bin 860 lira idari para cezası uygulandı.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yasaklanmış olmasına rağmen 8 Mayıs'ta Hüyüklü Mahallesi'ndeki nişan törenine katılan 25 kişiyi tespit etti. 

Bu kişilere, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararına aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle polis ve jandarma ekiplerince toplam 85 bin 860 lira idari para cezası kesildi.  

Vaka sayısında artış

Hüyüklü Mahallesi'nde 8 Mayıs'ta düzenlenen bir nişan töreni sonrası pozitif vakaların artması üzerine Afşin İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca mahallede karantina uygulanmış, 15 Mayıs'ta ise karantina uygulaması sona ermişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Karabük'te 1949 model cipine tutkusu herkesi şaşırttı vasiyetine bakın Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Davutoğlu'ndan 'kısıtlamanın iptali' olayına eleştiri: Yönetim krizi var
Ankara'da erkek arkadaşının döverek bayıltıp canlı yayın yaptığı Sema Esen intihar etti
Erdoğan sokağa çıkma kısıtlamasını neden kaldırdığını açıkladı
Borsa 13 gün üst üste yükselerek tarihi rekor kırdı! İlk kez bu türde bir ralliye imza attı
Adıyaman'da icralık şoför bulduğu çanta dolusu altın ve parayı sahibine teslim etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 3 ismin milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili açıklama
ÖNCEKİ HABERLER
Barcelona, müzmin sakat Dembele'yi gönderiyor
Almanya'dan Sisi’yle Hafter’e 315 milyon euroluk silah satışı
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro: DSÖ'den çekilebiliriz
Kars'ta acıkan boz ayı mahalleye inerek yiyecek aradı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum gayrimenkul sektörü temsilcileriyle buluştu
Dünya Çevre Günü 2020 ile ilgili kısa sözler ve etkinlik rehberi
Yorumlar