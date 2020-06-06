Hakemlerin koronavirüs test sonuçları belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, tüm hakemlerin ve diğer katılımcıların corona virüsü testlerinin negatif sonuçlandığını açıkladı.Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, konuya ilişkin açıklama yapıldı;
İşte o açıklama;
Bilindiği gibi Üst Klasman Hakemlerimiz 5 Haziran 2020 tarihinde TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaları öncesinde COVID-19 testine tabi tutulmuştur.
Tüm hakemlerimizin ve diğer katılımcıların testleri negatif sonuçlanmıştır. Görevlendirmeler öncesi testlerin uygulanmasına düzenli olarak devam edilecektir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.