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Hakemlerin koronavirüs test sonuçları belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, tüm hakemlerin ve diğer katılımcıların corona virüsü testlerinin negatif sonuçlandığını açıkladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, konuya ilişkin açıklama yapıldı;

İşte o açıklama;

Bilindiği gibi Üst Klasman Hakemlerimiz 5 Haziran 2020 tarihinde TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaları öncesinde COVID-19 testine tabi tutulmuştur.

Tüm hakemlerimizin ve diğer katılımcıların testleri negatif sonuçlanmıştır. Görevlendirmeler öncesi testlerin uygulanmasına düzenli olarak devam edilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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