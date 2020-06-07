Bakan Fahrettin Koca'yı adeta isyan ettiren fotoğraf

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından Galata Köprüsü'nde balıkçıların sosyal mesafe kuralına uymadığını gösteren bir fotoğraf paylaşarak "Kovalar dolmuş mu bilmiyoruz ama virüs köprüye uğramışsa eli boş dönmemiştir" dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan paylaştığı kareye "Sosyal mesafe kuralına balıklarla balıçılar arasında uyuldu" notuyla balıkçılara sitem etti.

"Virüs köprüye uğramışsa eli boş dönmemiştir"

Koca, sosyal mesafe kuralına uyulmadığını ifade ederek "Galata Köprüsünde bugün çekilen fotoğraftan anladığımıza göre, balıkçılar arasında 1,5 m mesafe kuralına uyulmamış. Kovalar dolmuş mu bilmiyoruz ama virüs köprüye uğramışsa eli boş dönmemiştir. Özellikle kronik hastalığı olanlar maskesiz, mesafesiz risk altındadır. Rast gelmesin" dedi.