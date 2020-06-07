Aziz Yıldırım ile Nihat Özdemir telefonda görüştü: 'Böyle saçma sapan bir şey olabilir mi?'

Ali Koç ile Nihat Özdemir'in kavgasının ardından sinirler gerildi. Aziz Yıldırım ile TFF Başkanı Nihat Özdemir önceki gün telefon görülmesi yaptı. Yıldırım, Ali Koç'un tepki gösterdiği Özdemir'e güvenini dile getirdi.

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir’in, “Şikenin üstesinden nasıl geleceksiniz?” sorusuna verdiği, “Her ülkede olduğu gibi Türkiye’de de böyle bir olayı yaşadık. Hepimizin bildiği gibi o sezon. Biz 9 senedir herhangi bir şike olayına rastlamadık” yanıtı Fenerbahçelileri ayağa kaldırdı.

''Aziz Yıldırım’a karşı yapılmış bir saygısızlıktır''

Birbiri ardına açıklamalar sinirleri gerdi. Ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile sarı lacivertli kulübün başkan vekilliğini yapmış Nihat Özdemir karşı karşıya geldi. Söz düellosu bununla da bitmedi. Ali Koç, Fenerbahçe Televizyonu’na çıkıp, sözü eski başkan ve Nihat Özdemir’in yakın dostu Aziz Yıldırım’a attı: Bu sözler sadece Fenerbahçe camiasına değil, aynı zamanda o zaman çok büyük mücadele veren eski başkanımız Aziz Yıldırım’a karşı yapılmış bir saygısızlıktır. Eminim ki Aziz Yıldırım’ın da bu konuyla ilgili tez zamanda açıklamaları ve söylemleri olacaktır.

''Böyle saçma sapan bir şey olabilir mi?''

Hürriyet'te yer alan bilgiye göre; Nihat Özdemir, cuma günü (5 Haziran) Aziz Yıldırım ile bir telefon konuşması yaptı. Telefon görüşmesinde Aziz Yıldırım'ın Nihat Özdemir'e sarf ettiği ''Böyle saçma sapan bir şey olabilir mi?'' sözleri TFF Başkanı'na duyduğu güvenin ifadesi olarak yorumlandı. Aziz Yıldırım’ın, yakın dostu Nihat Özdemir'in sözlerinin samimiyetine güvendiği ortaya çıktı.