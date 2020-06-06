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6 Haziran koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 4669'a çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 169.218'e yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 21 kişi daha hayatını kaybetti.

36 bine yakın test yapıldı
Son 24 saatte koronavirüs belirtisi görülen 35 bin 846 kişiye test yapıldı. Salgının Türkiye'de görülmesinden bu yana yapılan test sayısı ise 2 milyon 303 bin 258 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Toplam vakaların %80’i iyileşti. Yeni iyileşen hasta sayımız 2.000’e yakın. Pozitif tanı konan hastaların büyük kısmı hastalığı belirtisiz ve evde geçiriyor. 81 ilimizde COVD-19 sebebiyle DÜN YATAN HASTA SAYISI 41. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur.'' ifadelerini kullandı.

Son 24 saatte iyileşen hasta sayısı
Koronavirüs tedavisi gören bin 1922 kişi son 24 saatte iyileşerek taburcu olurken toplam iyileşen hasta sayısı ise 135 bin 322'ye yükseldi.

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