Şırnak'ta çocukların kavgasına aileler karıştı: 2 ölü, 12 yaralı

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde çocuklar arasındaki kavgaya ailelerinin de karışması sonucu 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

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Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Konak Mahallesi'nde çocuklar arasında çıkan kavgada iki aile fertlerinin de karışmasıyla taş, sopa ve silahlar kullanıldı.

2 kişi hayatını kaybetti

Kavgada yaralanan 2'si ağır 14 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan H.G. ve N.G. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

22 kişi gözaltına alındı

Kavgaya karıştıkları iddiasıyla iki aileden 22 kişi 4 pompalı tüfekle gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.