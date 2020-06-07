Darbeci Hafter'in milisleri Sirte’den kaçtı
Libya’nın Sirte kentine Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) başlattığı Zafer Yolları operasyonunun ardından Darbeci General Hafter’e bağlı milislerin kaçtıkları görüldü.Abone ol
Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümetine bağlı (UMH) güçlerin, Darbeci Hafter'e karşı mücadelesi sürüyor.İlerleyişini sürdüren UMH güçleri, başkent Trablus’un 450 kilometre doğusunda yer alan Sirte kentini Darbeci Hafter’e bağlı milislerden geri almak için Zafer Yolları operasyonunu başlatmıştı
Konvoy halinde kaçmaya başladılar
Kendisiyle aynı ismi taşıyan Sirte Körfezi'nde yer alan şehre başlatılan operasyonun ardından Hafter milislerinin, Sirtre'den konvoylar halinde kaçtıkları görüldü.
10 milis etkisiz hale getirildi
Öte yandan Libya Ordusu Resmi Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, Hava Kuvvetlerinin Sirte'ye düzenlediği 3 saldırıda, bir top, zırhlı bir araç ve iki silahlı aracın imha edildiğini, 10 Hafter milisinin etkisiz hale getirildiğini belirtti.