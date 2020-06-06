Karabük'te 1949 model cipine tutkusu herkesi şaşırttı vasiyetine bakın

"O dönem komutanların makam arabasıydı"

Kavsa 1949 model aracın bakım ve onarımını kendisinin yaptığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Her yerini kendim topladım. Her tarafı orijinal. Sadece hidrolik direksiyon taktım. Bir klasik arabam daha var. O çekme belgeli duruyor. İleriki zamanda onu da bunun kamyoneti olarak toplayacağım. Bunların bir de kamyonet cinsi var. Boş zamanlarımda bununla ilgileniyorum. Araba Amerikan yapımı. Benim askerlik yaptığım dönemlerde Türk Silahlı Kuvvetlerinde bu araçlardan çok vardı. O dönemlerde komutanlar bu araçları makam arabası olarak kullanırlardı. Araba 4+1 kişilik. Kullanışı rahat."