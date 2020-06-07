HABER /  SPOR
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu
ADV Yatırımcıları zengin eden hisse senedi

Juventus Cengiz Ünder'i istiyor! İtalya bu takası konuşuyor

İtalyan basını, Juventus'un Roma forması giyen Cengiz Ünder'i takas yoluyla transfer etmek istediğini yazdı.

Abone ol

Juventus ile Roma arasında Cengiz Ünder pazarlığı başladı. Transfer döneminde İtalya ve Avrupa'dan birçok kulübün kadrosunda görmek istediği milli futbolcu için Juventus da devreye girdi. 

Tuttosport, Juventus'un Cengiz Ünder'i takas yoluyla transfer etmek istediğini söyledi. Sarri'nin de beğendiği futbolculardan biri olan Cengiz Ünder için Juventus'un Romero'yu takas yoluyla önereceği ve bu şekilde bir teklif ileteceğini yazdı. 

Ver Romero'yu Al Cengiz'i
Genoa'ya kiralanan ve Sarri'nin planları arasında yer almayan Romero'nun Cengiz Ünder transferinde Roma'ya takas yoluyla önerileceği öğrenildi. 

30 milyon euro
Öte yandan İtalyan basını Bayern Münih, Leipzig ve Everton'ın devrede olduğu ve temaslara başladığı aktarıldı. Roma'nın Cengiz için 30 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği kaydedildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Aleksis Çipras'tan Yunanistan'a Erdoğan çağrısı
Aziz Yıldırım ile Nihat Özdemir telefonda görüştü: 'Böyle saçma sapan bir şey olabilir mi?'
Otobüs biletlerine yeni düzenleme! Yüzde 40 indirim geliyor
TBMM Başkanlığı için Mustafa Şentop ve Binali Yıldırım kapışıyor
Fahrettin Koca'yı kızdıran görüntü: Çok fazla normalleşmeyelim
6 Haziran koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı
ÖNCEKİ HABERLER
Ozan Tufan kimdir kaç yaşında Ozan Tufan aslen nereli?
Al Hilal'in Belhanda için 5 milyon Euro'yu gözden çıkardı
Bayern Münih Leverkusen'i 4'ledi
Rojin Haspolat nereli yaşı kaç Ozan Tufan sevgilisi kimdir?
Katar'dan açıklama: 1 adıma karşılık 10 adım atarız
Green Card 2021 çekiliş sonuçları sorgulama tam liste
Yorumlar