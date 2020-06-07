Juventus Cengiz Ünder'i istiyor! İtalya bu takası konuşuyor

İtalyan basını, Juventus'un Roma forması giyen Cengiz Ünder'i takas yoluyla transfer etmek istediğini yazdı.

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Juventus ile Roma arasında Cengiz Ünder pazarlığı başladı. Transfer döneminde İtalya ve Avrupa'dan birçok kulübün kadrosunda görmek istediği milli futbolcu için Juventus da devreye girdi.

Tuttosport, Juventus'un Cengiz Ünder'i takas yoluyla transfer etmek istediğini söyledi. Sarri'nin de beğendiği futbolculardan biri olan Cengiz Ünder için Juventus'un Romero'yu takas yoluyla önereceği ve bu şekilde bir teklif ileteceğini yazdı.



Ver Romero'yu Al Cengiz'i

Genoa'ya kiralanan ve Sarri'nin planları arasında yer almayan Romero'nun Cengiz Ünder transferinde Roma'ya takas yoluyla önerileceği öğrenildi.

30 milyon euro

Öte yandan İtalyan basını Bayern Münih, Leipzig ve Everton'ın devrede olduğu ve temaslara başladığı aktarıldı. Roma'nın Cengiz için 30 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği kaydedildi.