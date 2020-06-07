Al Hilal'in Belhanda için 5 milyon Euro'yu gözden çıkardı

Suudi Arabistan kulübü Al Hilal, Younes Belhanda'nın transferinde ısrarcı ve Galatasaray'a 5 milyon euro bonservis bedeli ödemeye hazır.

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Galatasaraylı futbolcu Belhanda için Suudi Arabistan iddiaları yeniden gündeme geldi. Al Hilal'ın, Faslı yıldız için ısrarcı olduğu ve bonservis konusunda kesenin ağzını açacağı iddia edildi.

5 milyon euro

Fas basınındaki haberlere göre, Al Hilal kulübü Galatasaray'ın beklentileri doğrultusunda bir teklif yapmaya hazır. Suudi Arabistan kulübünün Belhanda'nın transferi için Galatasaray'a 5 milyon euro ödemeye, oyuncuya ise yıllık 3.3 milyon euro maaş teklifine hazır olduğu kaydedildi.

Yönetim sıcak bakıyor

Galatasaray ile 1 yıl daha sözleşmesi olan Belhanda için 5 milyon euro teklif edilmesi halinde sarı kırmızılı yönetimin bu öneriye sıcak bakacağı öğrenildi. Ülke basını önümüzdeki günlerde somut adımlar atılacağını yazdı.



15 maçta 3 gol attı ve 1 asist yaptı

Belhanda bu sezon Galatasaray formasıyla ligde oynadığı 15 maçta 3 gol attı ve 1 asist yaptı. Belhanda tüm kulvarlarda ise 25 maçta 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi.