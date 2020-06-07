HABER /  GALATASARAY
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu
ADV Yatırımcıları zengin eden hisse senedi

Al Hilal'in Belhanda için 5 milyon Euro'yu gözden çıkardı

Suudi Arabistan kulübü Al Hilal, Younes Belhanda'nın transferinde ısrarcı ve Galatasaray'a 5 milyon euro bonservis bedeli ödemeye hazır.

Abone ol

Galatasaraylı futbolcu Belhanda için Suudi Arabistan iddiaları yeniden gündeme geldi. Al Hilal'ın, Faslı yıldız için ısrarcı olduğu ve bonservis konusunda kesenin ağzını açacağı iddia edildi. 

5 milyon euro
Fas basınındaki haberlere göre, Al Hilal kulübü Galatasaray'ın beklentileri doğrultusunda bir teklif yapmaya hazır. Suudi Arabistan kulübünün Belhanda'nın transferi için Galatasaray'a 5 milyon euro ödemeye, oyuncuya ise yıllık 3.3 milyon euro maaş teklifine hazır olduğu kaydedildi. 

Yönetim sıcak bakıyor
Galatasaray ile 1 yıl daha sözleşmesi olan Belhanda için 5 milyon euro teklif edilmesi halinde sarı kırmızılı yönetimin bu öneriye sıcak bakacağı öğrenildi. Ülke basını önümüzdeki günlerde somut adımlar atılacağını yazdı. 

15 maçta 3 gol attı ve 1 asist yaptı
Belhanda bu sezon Galatasaray formasıyla ligde oynadığı 15 maçta 3 gol attı ve 1 asist yaptı. Belhanda tüm kulvarlarda ise 25 maçta 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Aleksis Çipras'tan Yunanistan'a Erdoğan çağrısı
Aziz Yıldırım ile Nihat Özdemir telefonda görüştü: 'Böyle saçma sapan bir şey olabilir mi?'
Otobüs biletlerine yeni düzenleme! Yüzde 40 indirim geliyor
TBMM Başkanlığı için Mustafa Şentop ve Binali Yıldırım kapışıyor
Fahrettin Koca'yı kızdıran görüntü: Çok fazla normalleşmeyelim
6 Haziran koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı
ÖNCEKİ HABERLER
Bayern Münih Leverkusen'i 4'ledi
Rojin Haspolat nereli yaşı kaç Ozan Tufan sevgilisi kimdir?
Katar'dan açıklama: 1 adıma karşılık 10 adım atarız
Darbeci Hafter'in milisleri Sirte’den kaçtı
Başakşehir’de emekli polis siteyi kan gölüne çevirdi: Çok sayıda yaralı var
Benzin ve motorin fiyatı en ucuz hangisinde? Opet, BP, PO ve Shell fiyatları
Yorumlar