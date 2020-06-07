HABER /  YEREL
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu
ADV Yatırımcıları zengin eden hisse senedi

İSKİ borusu patladı; yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı

Demirören Haber Ajansı

ESENYURT'TA İSKİ'nin çalışması sırasında patlayan boru nedeniyle yollar göle döndü, bazı iş yerlerini su bastı.

Abone ol

Olay İstiklal Mahallesi Ata Sokak'ta dün meydana geldi. Sokak üzerinde İSKİ ekipleri kazı çalışması yaptığı sırada su borusu patladı. Patlayan su borusu nedeniyle cadde ve sokakları su bastı. Aniden gelen su nedeniyle sürücü ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı iş yerlerini de su bastı.

''Suyun içinde kaldı her şey''
İş yerine ait deposunu su basan Murat Karagöz, "Koştur koştur geldim. İşte bu haldeyiz. İçerideki malları görüyorsunuz, söyleyecek bir şey yok buna. Hala eziyetimiz devam ediyor. Suyun içinde kaldı her şey. 15 -20 dakika da bu hale geldi" diye konuştu.

İSKİ ekipleri müdahale etti
Esnaf daha fazla içeriye su gelmesini engellemeye çalışırken, iş yerlerinin önlerini ve su basan depoyu kendi imkanlarıyla temizlemeye çalıştı. Mahallede oturan çocuklar ise akan suda oyun oynadı. İSKİ ekipleri bir süre sonra patlayan su borusuna gelen su akışını kesti. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Bilim insanları koronanın kan grupları üzerindeki etkisini tespit etti! Bu grub en şanslısı
Aleksis Çipras'tan Yunanistan'a Erdoğan çağrısı
Aziz Yıldırım ile Nihat Özdemir telefonda görüştü: 'Böyle saçma sapan bir şey olabilir mi?'
Otobüs biletlerine yeni düzenleme! Yüzde 40 indirim geliyor
TBMM Başkanlığı için Mustafa Şentop ve Binali Yıldırım kapışıyor
Fahrettin Koca'yı kızdıran görüntü: Çok fazla normalleşmeyelim
ÖNCEKİ HABERLER
Rojin Haspolat kimdir ne iş yapıyor Rojin ne demek, anlamı nedir?
KADEM'den 'erkekler yerini bilsin akımı' açıklaması
Dirk Kuyt 17 yıllık eşi Gertrude'den boşandı
Korkulan oldu! ABD'de protestolara katılan bazı kişiler koronavirüse yakalandı
Green Card 2021 çekiliş sonuçları sorgulama tam liste
Telafi eğitimi kimlere verilecek hangi sınıflara telafi eğitimi zorunlu olacak?
Yorumlar