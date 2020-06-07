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Dirk Kuyt 17 yıllık eşi Gertrude'den boşandı

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Dirk Kuyt, 17 yıllık eşi Gertrude ile yollarını ayırdı.

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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dirk Kuyt, Hollanda'da gündemden düşmüyor.

Sürpriz boşanma
Eşi Gertrude’den 4 çocuğu bulunan Kuyt’ın bu kararı Hollanda’da sürpriz olarak karşılandı. Fenerbahçe’de 3 senede 130 maça çıkan Dirk Kuyt, 37 gol ve 28 asistlik performans sergilemişti.

''Üzüntü verici oldu''
39 yaşındaki emekli futbolcu açıklamasında; "Ailenin ve benim kendimizi bu durumda bulmamız üzüntü verici oldu. Çocukların durumu ile kendi durumumuzu ayırdığımıza emin olmamız gerek." dedi.

''Aradığım tek şey aslında içimdeki barışı bulmaktı''
Dirk Kuyt 2017 yılına kadar, hayatını futbolla geçirdiğini belirtiyor. Kuyt bunun sonrasında yaşadıklarını; "Ailemden ve kendimden çok şey çaldığımı fark ettim. Aradığım tek şey aslında içimdeki barışı bulmaktı." diyerek anlattı.

Advocaat'ın koltuğuna geçiyor
Feyenoord yönetimi, 2021 yazında eski futbolcusunu teknik direktörlüğe getirecek. Yakın dönemde Dick Advocaat ile 1 yıl daha sözleşme uzatan Hollanda ekibi, 2021 yazında deneyimli teknik adamın koltuğunu Dirk Kuyt'a devredecek.

''Advocaat onu etrafta istemiyor”
Hollandalı spor yorumcusu Jack Van Gelder, Kuyt'u ağır bir şekilde eleştirdi. Gelder, Kuyt için: “Dirk Kuyt’u çok iyi tanıyoruz. Çok iyi bir çocuk, ama randevu almaya gelince bu kadar güvenilmez olan biri. Asla geri aramadı. Bu onun can sıkıcı bir özelliği. Oynadığı son yıl idolleşti. Advocaat onu etrafta istemiyor” dedi.

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