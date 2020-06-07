Green Card 2021 çekiliş sonuçları sorgulama tam liste

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) ömürboyu oturma, çalışma, eğitim ve yaşama hakkına sahip olmak isteyenler için en önemli fırsat olan Green Card-Yeşil Kart kura çekilişleri yapıldı mı araştırması başvuru yapan vatandaşların gündeminde. Peki Green Card çekiliş sonuçları isim sorgulama nereden, nasıl yapılacak?

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Green Card başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Amerika'da yaşama hayali kuran binlerce vatandaşın başvuruda bulunduğu Green Card 2021 çekiliş sonuçları açıklanıyor. Green Card-Yeşil Kart kura çekilişinin daha önce 5 Mayıs'ta yapılacağı açıklanmıştı. Daha sonra Green Card için kura çekilişi tarihi 6 Haziran'a ertelendi. Kura çekilişi 6 Haziran'da TSİ ile saat 19:00'da başladı.

İşte, Green Card sonuçları sorgulama ekranı

GREEN CARD SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Green card sonuçlarını, sadece başvuru yaptığınız esnada size verilen Confirmation numaranızla kontrol edebilirsiniz. Eğer Confirmation numaranızı unuttuysanız, aynı sayfadan bilgilerinizi doğrulayarak Confirmation numaranızı tekrar alabilmeniz de mümkün.

GREEN CARD NEDİR?

ABD Hükümeti, Amerikan nüfus ve kültürünü çeşitlendirmek amacı ile her yıl çekilişle 50.000 ile 55.000 arasında kişiye Green Card veriyor.

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Çekilişe katılmak için en az lise mezunu olmak eğer lise mezunu değilseniz son beş yıl içerisinde en az iki yıl iş tecrübesine sahip olmak gerekiyor.

18 yaşından büyük olmak şartlar arasında yer alıyor. Başvuranlarda mal varlığı ya da maddi bir birikim ve dil şartı aranmıyor.



1. http://dvlottery.state.gov/ESC adresine girin.

2. Karşınıza çıkan ekranda Mavi renkli "Continue" linkine tıklayın.

3. Karşınıza çıkacak sayfadan Confirmation numarası, Soyadı, Doğum Yılı ve doğrulama kodu yazmanızı isteyen bir form karşınıza çıkacak.

4. En üstteki kutuya 16 Haneli Confirmation numarasını yazın.

5. Bir sonraki kutuya sadece soyadınızı büyük harflerle ve Türkçe karakter kullanmadan yazın (ÇİÜĞŞÖ kullanılmamalıdır.)

6. Üçüncü sıradaki kutuya sadece doğum yılınızı yazın. (Örnek: 1996)

7. Son kutuya ise sayfada size gösterilen 5 haneli doğrulama kodunu yazın.

8. Submit Linkine tıklayın.

GREEN CARD KAZANANLAR NE YAPMALI?

Green Card piyangosunu kazananlar Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etmek ve ülkede oturmak zorunda değildir. Ancak talihlinin Green Card hakkını kaybetmemesi için Green Card Vizesi'ni aldıktan sonraki 6 ay içinde 1 kez, bunu takip eden senelerde de yılda en az 1 kez giriş yapması gerekir. Green Card sahibinin giriş yaptıktan sonra ülkede kalma süresi önemli değildir.