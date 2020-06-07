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KADEM'den 'erkekler yerini bilsin akımı' açıklaması

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Twitter'da gündeme oturan 'erkekler yerini bilsin' akımına ilişkin değerlendirmede bulunuldu.

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Sosyal medya kullanıcılarının cinsiyet eşitliğine vurgu yaparak, her konuda kadınlara dayatılan tüm kadın hakları ihlallerine tepki vermek adına başlattığı 'erkekler yerini bilsin' akımına ilişkin Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) açıklama yayınladı.

''İnandığımız değerleri zedeleyecek boyuta ulaşmıştır''
Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Adalet ve hakkaniyet ölçüsünde kadın ve erkeğin toplum içindeki varlığı, karşılıklı saygı ve anlayıştan geçer. Bir empati vurgusu olarak ortaya çıkan #erkekleryerinibilsin akımı inandığımız değerleri zedeleyecek boyuta ulaşmıştır. Bu durumu kınıyor ve reddediyoruz."

Türkiye'de geniş yankı uyandırdı

​Twitter'da başlayan Erkek yerini bilsin akımı Türkiye'de geniş yankı uyandırdı. Yıllardır kadınların maruz kaldığı cinsiyetçi sözleri erkeklere uyarlayan kadınlar, '#erkekyerinibilsin' etiketiyle paylaştıkları mesajlarında, cinsiyet eşitliğine vurgu yapıyor.

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