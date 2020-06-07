Konya'da vahşet! Dini nikahlı eşini başından vurarak öldürdü
KONYA’da bir kadın, tartıştığı dini nikahlı kocası tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.
Konya'da Ahmet Ünal (47), dini nikahlı eşi Nurgül Ünver (36) ile tartıştıktan sonra başından vurarak öldürdü.
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Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Yenibahçe Mahallesi 17194. Sokak’ta yaşandı.
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Edinilen bilgiye göre, dini nikahlı olduğu öğrenilen Nurgül Ünver (36) ile Ahmet Ünal (47) arasında 2 gün önce bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından evden ayrılan Nurgül Ünver aynı sokakta bulunan başka bir eve yerleşti.
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Akşam saatlerinde tekrar karşılaşan eşler arasında yeniden tartışma çıktı.
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