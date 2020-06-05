Ayşenur Bahçekapılı kimdir aslen nereli eşi ve çocukları var mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başdanışmanı olan Ayşenur Bahçekapılı'nın hayatı merak konusu oldu. Ayşenur Bahçekapılı 65 yaşında ve aslen Trabzon Maçkalı. Bir dönem tiyatro sanatçısı Mustafa Alabora ile evli kana Ayşenur Bahçekapılı şu an bekardır. İşte Ayşenur Bahçekapılı hayatı ve merak edilen biyografisi...

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Ayşenur Bahçekapılı kimdir, aslen nereli ve evli mi soruları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başdanışmanı olarak atanmasının ardından merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başdanışmanı olan Ayşenur Bahçekapılı aslen Trabzon Maçkalı ve 65 yaşında. Bir dönem tiyatro sanatçısı Mustafa Alabora ile evli olan Ayşenur Bahçekapılı şu an bekardır. Asıl mesleği avukatlık olan Ayşenur Bahçekapılı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

AK Parti Grup Başkanvekilliği ve TBMM Başkanvekilliği yapan Ayşe Nur Bahçekapılı, aslen Trabzonlu’dur. 26 Kasım 1954’te Trabzon Maçka’da doğdu. Baba adı Hasan Şefik, anne adı Şahsene’dir.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Serbest avukat olarak çalıştı. İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri olarak görev yaptı. Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu. Sosyal Demokrat Hareket Platformunda Kadın, Eğitim ve Hukuk Atölyelerinin İstanbul Sorumlusu olarak görev üstlendi. 23 ve 24. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Anayasa Komisyonu Sözcülüğü, Türkiye Küba Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı, AK Parti Grup Başkanvekilliği ve TBMM Başkanvekilliği görevlerinde bulundu.

EĞİTİM KARİYERİ

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Serbest avukat olarak çalışmış, 1988-1992 yılları arasında Turgut Kazan’ın başkanlığı döneminde İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri olarak görev yapmıştır. 1997-2005 yılları arasında Eralp Özgen ve Özdemir Özok’un başkanlıkları döneminde Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunmuştur.

SİYASİ KARİYERİ

Sosyal Demokrat Halkçı Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanlığı yapmıştır. 2007 yılından itibaren İstanbul 2. bölgeden milletvekili seçilmiştir. Türkiye Küba Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı görevinde bulunmuş, 2009-2013 yıllarında Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilliği yapmış, Temmuz 2013-Haziran 2015 tarihlerinde TBMM Başkanvekilliği görevlerinde bulunmuştur. Kasım 2015-Haziran 2018 tarihleri arasında tekrar TBMM Başkanvekilliği görevini yürütmüştür.