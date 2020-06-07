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Taha Duymaz kimdir nereli Taha Duymaz'ın küfürü instagramı kapattırdı

Mütevazi mutfağında yemekler yapan ve sosyal medyasına yükleyen küçük şef Taha Duymaz'ın 1 milyon üzerinde takipçisi olduğu instagram hesabı kapatıldı. Canlı yayında küfür eden Taha Duymaz söylediklerinden pişman oldu ve bittim ben dedi. Peki Taha Duymaz kimdir, aslen nereli, yaş kaç? İşte Taha Duymaz ailesi....

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Son günlerde sosyal medyanın çok yakından takip ettiği bir isim var; küçük şef Taha Duymaz. Hatay'ın Yayladağı ilçesinde ailesi ile derme çatma bir evde yaşayan ve yemek videoları çeken Taha Duymaz hayatı ile merak konusu oldu. 1 milyon 200 bin kişi tarafından takip edilen Taha Duymaz'ın instagram hesabı kapandı. Canlı yayında ağza alınmayacak bir küfür eden Taha Duymz bu davranışından pişman oldu ve özür diledi. Sayfam kapanmış, emeklerim gitti diyen Taha Duymaz'ın hayatı da merak konusu oldu. 

İnstagramı kapanan Taha Duymaz üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi:

Intagram hesabım kapatıldı, sonunda bazı insanlar amacına ulaştı.Sabahtan beri kendime gelemedim.Canlı yayında kullandığım sözler için çok özür dilerim.Ben kendimde değildim, yıllarım elimden alındı.Herkes hakkını helal etsin.

Peki kimdir Küçük Şef Taha Duymaz: Sosyal medyanın yeni fenomeni 17 yaşındaki Taha Duymaz Hatay Yayladağı ilçesinin Güveççi köyünde yaşıyor ve yemek videoları çekiyor. Annesi ve babası kronik rahatsızlık yüzünden çalışamayan Taha'nın 12 tane de kardeşi var. Geçim kaynakları ise devletten aldıkları 800 TL.

Taha verdiği bir röportajında hikayesini şöyle anlatıyor...

"Durumumuz iyi olmadığı için "Belki yeteneklerimi gösteririm, para kazanırım" düşüncesiyle 2015 yılında YouTube kanalı açtım. Küçük bir telefon vardı, onunla çekiyordum. Telefon bozulunca kanalı silmek zorunda kaldım.

Sonrasında yine açtım, yine telefon bozuldu. 2019'da açtığımda aynı sorunu yaşamadım. Sonra baktım Instagram'a daha çok bakılıyor. Oraya da videolar çekip koymaya başladım. Kısa sürede takipçim arttı."

Hatta Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın ve İlçe Kaymakamı Tahir Yılmaz da Taha'yı evinde ziyaret etti.

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