Taha Duymaz küfür etti ifşası olay oldu instagramı kapandı!

Sosyal medyanın son günlerde çok yakından takip ettiği bir isim var; küçük şef Taha Duymaz. Hatay'ın Yayladağı ilçesinde ailesi ile derme çatma bir evde yaşayan ve yemek videoları çeken Taha Duymaz hayatı ile merak konusu oldu. 1 milyon 200 bin kişi tarafından takip edilen Taha Duymaz'ın instagram hesabı kapandı. Canlı yayında ağza alınmayacak bir küfür eden Taha Duymz bu davranışından pişman oldu ve özür diledi. Sayfam kapanmış, emeklerim gitti diyen Taha Duymaz'ın hayatı da merak konusu oldu.