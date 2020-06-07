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Galatasaray'ın 30 Milyon Euro'luk planı

Galatasaray'da Feghouli, Belhanda, Diagne, Babel ve Maicon ile yollar ayrılacak. Telles ile birlikte beklenen rakam 30 milyon Euro.

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Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim Feghouli ve Belhanda'yı gelecek yıl takımda düşünmüyor. Diagne, Babel ve Maicon da elden çıkartılacak. Telles'den de anlaşma gereği gelir elde edilecek... Yönetim maaş yükünden kurtulmak için gelen teklifleri hemen değerlendirecek.

Toplam 12 milyon euro
Yönetim, 6 oyuncunun satışından 30 milyon Euro bekliyor. Arap kulüplerinin transfer gündeminden hiç düşmeyen Belhanda ve Feghouli ikilisinden beklenen rakam 12 milyon Euro.

Maaş yükü hafifleyecek
Cimbom, Al Nasr'da kiralık oynayan Maicon'un satışından da 3-3.5 milyon Euro civarında gelir bekliyor. Yönetim, Babel ve Diagne'yi de elden çıkartarak maaş yükünü iyice hafifletecek.

İmza an meselesi
Galatasaray, 2016 yılında Portekiz ekibi Porto'ya sattığı Alex Telles'ten anlaşma gereği hiç de azımsanmayacak bir gelir elde edecek. Sambacı yıldız, Paris Saint Germain'e imza attığı anda 2 milyon Euro Aslan'ın olacak.

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