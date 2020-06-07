Emekli polis memuru ortalığı kan gölüne çevirdi: 7 yaralı

BAŞAKŞEHİR Kayaşehir'de bir sitede, sitenin eski yönetimi ve site sakinleri arasında tartışma yaşandı. Site yönetiminde yer alan bir kişinin emekli polis olan babası havaya rastgele ateş açıp 7 kişiyi yaraladı.

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Olay, saat 23.30 sıralarında Başakşehir Kayaşehir 12. Bölge Botanik Sokak’ta bulunan sitenin içerisinde yaşandı. İddiaya göre, sitenin eski ve yeni yönetimi bir araya gelerek konuşmaya başladı. Eski ve yeni yönetim arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine emekli polis olduğu öğrenilen Z.S. isimli bir kişi iki eline aldığı silahla tartıştığı kişilere mermi yağdırdı.

Eski yönetim yeni yönetimi göreve başlatmadı

Olay, Kayaşehir 12'inci Bölge Botanik Sokak'ta bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, eski site yönetiminden memnun olmayan site sakinleri yeni bir site yönetimi seçti. Ancak, eski yönetim, yeni yönetimi göreve başlatmadı. Bunun üzerine site sakinleri, eski yönetimi protesto etmek için toplandı. Bu esnada eski site yönetiminde yer alan G.S. adlı bir kişinin babası olan ve emekli polis olduğu öğrenilen Z.S, tabancasını çekerek rastgele ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunlar, toplanan site sakinlerine isabet etti.

7 kişi yaralandı

Olayda 7 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken polis, eski site yöneticisi G.S ve onun babası Z.S.'yi gözaltına aldı. Polis ekipleri, olay yerini güvenlik şeridi içine aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede delil araştırması yaptı.

"Rastgele ateş etti''

Olayla ilgili konuşan bir site sakini, "Mevcut olan yönetimin bir şekilde biizmle uzlaşmasını bekledik. Bu esnada burada olay çıkacaüını ön görerek güvenlik kurumunu aradık. Polislerden önce eski yönetiminden birinin babası geldi. site yönetimiyle alakası olmayan biri geldi. Emekli polis olduğunu belirtip rastgele ateş etmeye başladı. 7 kişi yaralandı" dedi.